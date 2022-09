EN DIRECT - Guerre en Ukraine : début ce vendredi des "référendums" russes d'annexion

L'ex-président russe et numéro deux du Conseil de sécurité du pays, Dmitri Medvedev, a pour sa part affirmé sur Telegram que les régions séparatistes de Lougansk et Donetsk, qui forment le bassin du Donbass, ainsi que Kherson et Zaporijia, "intègreront la Russie". Avant d'ajouter que son pays était prêt à une frappe nucléaire, soulignant que les missiles "hypersoniques russes sont capables d'atteindre leurs buts en Europe et aux États-Unis bien plus vite" que les armes occidentales.

