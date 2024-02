EN DIRECT - Ukraine : "On ne peut rien exclure dans une guerre" qui se tient "au coeur de l'Europe", insiste Gabriel Attal

En visite au Salon de l'agriculture ce mardi, le Premier ministre français a évoqué la guerre en Ukraine. Après Emmanuel Macron qui n'a pas "exclut" la veille l'envoie de troupes sur place, Gabriel Attal a estimé qu'il ne fallait désormais "rien exclure". Suivez les dernières informations.

DES TROUPES EN UKRAINE ? "On ne peut rien exclure dans une guerre" qui se tient "au cœur de l'Europe", a réagi le Premier ministre Gabriel Attal au cours de sa visite au Salon de l'agriculture ce matin. La veille, Emmanuel Macron avait pour la première fois évoqué l'hypothèse d'envoi de troupes européennes sur le théâtre de guerre. LE POINT SUR LA SITUATION CES DERNIÈRES 24H • Joe Biden reçoit ce mardi à la Maison-Blanche les responsables démocrates et républicains du Congrès, dans l'espoir de débloquer une aide de 60 milliards de dollars à l'Ukraine. À la Chambre des représentants, plane l'ombre de Donald Trump, l'ultra-favori des républicains pour l'élection de novembre s'opposant à cette aide et exigeant au préalable un durcissement de la législation sur l'immigration.

• Emmanuel Macron a appelé hier les alliés de l'Ukraine réunis à Paris à un "sursaut" pour assurer la "défaite" de la Russie, annonçant de nouvelles mesures pour fournir plus d'armes à Kiev et refusant d'exclure l'option d'un envoi de troupes occidentales à l'avenir. Cette conférence organisée à la hâte par le président français, en présence de vingt-sept autres pays, intervient à un moment critique pour l'Ukraine, en attente des armes occidentales nécessaires à sa survie.

• Une frappe de drone imputée à Kiev a fait trois morts et trois blessés dans la région russe frontalière de Belgorod, régulièrement soumise à des bombardements. "Trois civils sont morts", a affirmé sur Telegram le gouverneur local, précisant que trois autres personnes avaient été hospitalisées après avoir été blessées dans l'explosion.

• Le président ukrainien assure "ne pas comprendre" comment l'ancien président Donald Trump "peut être du côté" de la Russie, dans une interview à la chaîne CNN. "Je ne comprends pas comment Donald Trump peut être du côté de Poutine. C'est impensable", dit-il au cours de cet entretien diffusé lundi soir. L'ancien président républicain pousse ses partisans au Congrès à bloquer une aide militaire américaine de 60 milliards de dollars pour Kiev.

• L'Ukraine n'a reçu que 30% du million d'obus d'artillerie promis par l'UE l'année dernière, a déclaré Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse ce lundi à Kiev, au moment où l'armée de Kiev est en difficulté sur le front et souffre du manque de munitions.

• L'armée ukrainienne a annoncé son retrait du petit village de Lastotchkyné, près de la ville d'Avdiïvka, tombée il y a plus d'une semaine, les forces russes ayant de leur côté revendiqué sa prise. La prise de cette ville industrielle constituait le premier vrai gain territorial majeur de l'armée russe depuis la conquête de Bakhmout en mai 2023.

• La police danoise a clos son enquête sur le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique en septembre 2022, estimant ne pas "avoir les bases nécessaires" pour des poursuites. Outre le Danemark, deux autres enquêtes avaient été ouvertes, en Allemagne et en Suède. Le parquet suédois a clôturé ses investigations début février sans aucune poursuite, tandis que l'enquête est toujours en cours en Allemagne. TROUPES EUROPÉENNES Emmanuel Macron a évoqué pour la première fois l'hypothèse de l'envoi de troupes en Ukraine, au cours d'un sommet européen de soutien organisé ce lundi à Paris. International Ukraine : l'envoi de troupes occidentales à l'avenir ne peut "être exclu", concède Macron

Plusieurs pays européens soutiennent l'initiative tchèque pour que l'UE achète des munitions hors d'Europe pour davantage soutenir l'effort de guerre ukrainien, ont déclaré des participants à une réunion sur l'Ukraine lundi à Paris. "L'initiative tchèque jouit d'un grand soutien de la part de plusieurs pays", a déclaré le Premier ministre tchèque Petr Fiala à la sortie de cette réunion qui a rassemblé au palais de l'Élysée plus de 25 pays alliés de Kiev.

"C'est un message très fort envoyé à la Russie", a déclaré le dirigeant, assurant que 15 pays étaient prêts à rejoindre cette initiative qui vise à répondre à la pénurie de munitions, notamment d'obus d'artillerie, pour l'Ukraine.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a affirmé que son pays contribuerait au plan tchèque à hauteur de "plus de 100 millions d'euros" et que "d'autres pays allaient suivre" cette voie. "Sur les munitions, il y a cette très bonne initiative tchèque qui consiste à acheter des munitions et des obus à travers le monde pour l'Ukraine", a expliqué Mark Rutte. Il s'est refusé à préciser quels pays en dehors de l'Europe pourraient être sollicités pour produire ces munitions. "C'est un secret", a-t-il déclaré.

Plusieurs pays, dont la France, l'Allemagne et l'Italie, ont signé des accords de sécurité bilatéraux avec Kiev ces dernières semaines mais l'UE, qui a livré depuis le début de la guerre pour 28 milliards d'euros d'aide militaire, peine à tenir ses engagements, en particulier en matière d'obus.

Également présent à Paris, le Premier ministre portugais Antonio Costa a lui assuré que les ministres de la Défense de l'UE présenteraient "dans les dix jours à venir un plan concret pour renforcer la capacité de commande des munitions pour soutenir l'effort de guerre du peuple ukrainien".