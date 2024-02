EN DIRECT - Guerre en Ukraine : une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement à Paris ce lundi

Ce lundi, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement se réunissent ce lundi à Paris pour réaffirmer leur unité et leur soutien à l'Ukraine. Si de nouvelles annonces d'aide ne sont pas prévues, les participants vont examiner les moyens de "faire mieux et de manière plus décisive".

NORD STREAM Le Danemark clôt son enquête sans poursuite sur le sabotage des gazoducs de Nordstream en septembre 2022. Plus d'infos à suivre. "ON EN PARLE" Au cours d'une conférence de presse à Kiev, le président ukrainien a répondu à une question de l'envoyée spéciale de TF1 et LCI, Gwendoline Debono, sur la possibilité que la France fournisse des Mirage à l'Ukraine. "On en parle", a répondu Volodymyr Zelensky. ⬇️ Des Mirage pour l'Ukraine ? Zelensky répond à Gwendoline Debono Source : TF1 Info LE POINT SUR LA SITUATION CES DERNIÈRES 24 HEURES • Fuites. Le président ukrainien a affirmé ce dimanche que la Russie avait réussi à mettre la main sur les plans de la contre-offensive ukrainienne de 2023 avant même que celle-ci ne commence. "Nos plans de contre-offensive étaient sur la table du Kremlin avant que les actions de la contre-offensive ne commencent", a déclaré Volodymyr Zelensky en conférence de presse.

• Armes. La victoire face à la Russie "dépend de vous", a lancé le président ukrainien à ses alliés occidentaux, dont il attend armes et munitions, tout en se disant "sûr" que le Congrès américain finirait par approuver l'aide tant attendue. Volodymyr Zelensky, qui s'est exprimé lors d'une conférence de presse à Kiev, a par ailleurs indiqué que 31.000 soldats ukrainiens avaient été tués en deux ans de guerre depuis l'invasion russe le 24 février 2022.

• Sommet. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, en majorité européens, se réunissent ce lundi à Paris pour réaffirmer leur unité et leur soutien à l'Ukraine, en situation très difficile après plus de deux ans de guerre. Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président polonais Andrzej Duda, ainsi que les Premiers ministres de 15 pays de l'UE seront présents à cette réunion à l'Élysée, qui sera ouverte par une intervention en visioconférence du président ukrainien.

• Otan. Le Parlement hongrois s'apprête à approuver ce lundi l'accession de la Suède à l'Otan, ultime étape pour le pays nordique désireux de rejoindre l'Alliance atlantique depuis l'invasion russe de l'Ukraine. L'attente aura été longue : aux tractations avec la Turquie, conclues par un vote positif en janvier, se sont ajoutés les atermoiements du dirigeant nationaliste hongrois Viktor Orban.

• Élections. Le vote anticipé pour l'élection présidentielle russe de mars a commencé ce dimanche dans les zones occupées d'Ukraine, ainsi que dans les régions reculées de Russie. Les élections, qui ont lieu dans le reste de la Russie le 14 mars, se déroulent dans un contexte d'interdiction de critiquer l'offensive en Ukraine, et après la mort en prison du principal chef de l'opposition, Alexeï Navalny. Au pouvoir depuis 1999, Vladimir Poutine ne sera confronté à aucune réelle opposition lors de ce scrutin qui doit lui assurer un nouveau mandat de six ans au Kremlin.

• Sanctions. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a appelé les Occidentaux être "plus audacieux" en saisissant les avoirs russes gelés pour les redistribuer à l'Ukraine, et plaidé pour l'envoi dans un premier temps à Kiev des intérêts issus de ces actifs. GUEULES CASSÉES Reportage de TF1 sur les "gueules cassées" ukrainiennes, ces soldats revenus du front mutilés. ⬇️ International GRAND REPORTAGE - "Pour mon pays, j'ai sacrifié ma santé" : rencontre avec les gueules cassées ukrainiennes SOMMET INTERNATIONAL À PARIS Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, en majorité européens, se réunissent ce lundi à Paris pour réaffirmer leur unité et leur soutien à l'Ukraine, en situation très difficile après plus de deux ans d'une guerre éprouvante face à Moscou. La grande majorité des dirigeants européens, dont le chancelier allemand Olaf Scholz et le président polonais Andrzej Duda, ainsi que les Premiers ministres de 15 pays de l'UE seront présents à cette réunion à l'Élysée, qui sera ouverte par une intervention en visioconférence du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban ne sera pas présent, en raison du vote au parlement hongrois sur l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Le dirigeant de la Slovaquie Robert Fico sera lui à Paris. Ces deux pays sont au sein de l'UE les plus réticents vis à vis de l'Ukraine. Des représentants américain et canadien participeront à la réunion, ainsi que le chef de la diplomatie britannique David Cameron.

Le but est de "remobiliser et examiner tous les moyens de soutenir l'Ukraine efficacement", indique l'Élysée, dans un contexte d'inquiétude au moment où Kiev, en manque d'armes et de munitions, se trouve dans une situation très difficile face à la Russie. "Il s'agit de contredire l'impression que les choses sont en train de se déliter, de réaffirmer que nous ne sommes pas fatigués et que nous sommes déterminés à faire échec à l'agression russe. Nous voulons envoyer le message clair à Poutine qu'il ne l'emportera pas en Ukraine", insiste la présidence française.

Si de nouvelles annonces d'aide ne sont pas prévues, les participants vont examiner les moyens de "faire mieux et de manière plus décisive", alors que Kiev a affirmé dimanche que la moitié des armes occidentales promises sont livrées en retard. "Chacun fait tout ce qu'il peut en matière de livraison d'armes. Il faut que nous puissions tous ensemble faire mieux, chacun selon ses capacités", selon la présidence française.

Plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, ont signé des accords de sécurité bilatéraux avec Kiev ces dernières semaines, mais l'UE peine à tenir ses engagements, notamment en matière de livraisons d'obus. Et l'aide américaine, cruciale pour Kiev, est actuellement bloquée par les troupes républicaines de Donald Trump, majoritaires au Congrès. "Nous ne sommes ni résignés, ni défaitistes", insiste l'Élysée, "il n'y aura pas de victoire de la Russie en Ukraine".