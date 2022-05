EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la situation "de plus en plus difficile" dans le Donbass

Moscou muscle son offensive pour emporter le Donbass. Les forces russes continuent de pilonner l'est de l'Ukraine et ont "intensifié leurs efforts pour capturer Severodonetsk", selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Elles ont notamment détruit un pont entre Lyssychansk et Severodonetsk, montrant leur volonté d'encercler cette ville, selon ce centre de recherche américain.

Dans le même temps, la Russie s'est dite prête à reprendre les pourparlers de paix, attribuant à Kiev la responsabilité de la rupture du dialogue. "La balle était dans leur camp", a affirmé le négociateur russe Vladimir Medinsk à la télévision bélarusse.

Ce lundi, le président ukrainien est attendu en visioconférence au Forum économique de Davos en Suisse, qui reprend après deux ans d'interruption à cause du Covid-19. Nombre de responsables politiques ukrainiens feront le voyage en personne. En revanche, les Russes ont été exclus.