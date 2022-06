EN DIRECT - Guerre en Ukraine : les informations du mercredi 1er juin 2022

Severodonetsk sur le point de subir le sort de Marioupol ? Les forces russes poursuivent leur progression dans l'Est de l'Ukraine et se sont emparées mardi d'une grande partie de la ville-clé de Severodonetsk. "Les combats se déroulent au cœur de la ville", a indiqué le gouverneur de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï, à la télévision ukrainienne. "Nos soldats sont sur la défensive mais tiennent leurs positions" et "ne sont pas encerclés", a-t-il assuré.

Selon lui, il n'y a "désormais aucune possibilité de quitter Severodonetsk", les combats étant trop dangereux pour permettre une quelconque évacuation de civils. C'est dans cette zone qu'a été tué lundi un journaliste français de la chaîne BFMTV, Frédéric Leclerc-Imhoff, qui accompagnait un véhicule humanitaire qui évacuait des civils.