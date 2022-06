EN DIRECT - Guerre en Ukraine: les informations du jeudi 2 juin 2022

Severodonetsk peut-elle encore tenir longtemps ? Les forces ukrainiennes semblaient mercredi près de perdre cette ville stratégique du Donbass face à l'avancée de l'armée russe. "La situation dans l'Est est vraiment difficile", a une nouvelle fois déclaré Volodymyr Zelensky dans un entretien publié mercredi au média américain Newsmax. Entre 60 et 100 soldats ukrainiens meurent chaque jour au combat et quelque 500 autres sont blessés, selon le président de l'Ukraine.

Pour soutenir Kiev, les Etats-Unis vont envoyer quatre systèmes Himars (des lance-roquettes multiples montés sur des blindés légers), 1.000 missiles anti-chars Javelin supplémentaires et quatre hélicoptères Mi-17 dans le cadre d'un nouveau paquet d'aide militaire, a annoncé le Pentagone mercredi.