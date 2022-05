EN DIRECT - Guerre en Ukraine : "les prochains mois seront difficiles", selon Zelensky

À l'heure où Kiev dit faire face à une situation "de plus en plus difficile" dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky a réclamé lundi à Davos davantage d'armes pour son pays. Vingt pays se sont engagés à lui fournir des armes supplémentaires pour faire face aux forces russes, qui multiplient les bombardements sur l'est du pays.

Le président ukrainien a également réclamé une aide internationale plus rapide. "Les sanctions (...) devraient être maximum, pour que la Russie et tout autre agresseur potentiel qui veut conduire une guerre brutale contre son voisin connaisse clairement les conséquences immédiates de ses actions", a-t-il affirmé lors d'une intervention en visioconférence pour la journée d'ouverture de la réunion annuelle du Forum économique mondial.