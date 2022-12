EN DIRECT - Ukraine : Macron parlera dimanche au patron de l'AIEA, "prochainement" avec Poutine

LE "RYTHME DU CONFLIT" RALENTIT, SELON WASHINGTON





"Nous constatons déjà une certaine diminution du rythme du conflit (...) et nous pensons qu'il en sera de même dans les mois à venir", a déclaré Avril Haines, la plus haute responsable du renseignement américain, citée par The Guardian. Malgré les attaques russes contre le réseau électrique et des infrastructures critiques de l'Ukraine, Kiev affiche toujours une volonté de résister, a-t-elle ajouté : "Je pense que nous ne voyons pas de preuve que cette volonté soit sapée pour le moment".





La responsable américaine a également avancé que les armées ukrainienne et russe chercheraient à se rééquiper et à se réapprovisionner dans la perspective d'une contre-offensive envisagée après l'hiver, mais reste à savoir quelle forme celle-ci prendrait. "Nous sommes en fait assez sceptiques quant à savoir si les Russes seront effectivement prêts à le faire. Je suis plus optimiste pour les Ukrainiens dans cette période-là", a poursuivi Avril Haines.