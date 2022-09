EN DIRECT - Ukraine : Poutine reconnaît l'indépendance des régions de Zaporijia et de Kherson

KOUPIANSK TOTALEMENT REPRISE PAR KIEV





La Russie se prépare à annexer des pans de l'est et du sud de l'Ukraine, mais à Koupiansk dans le nord-est, les troupes de Kiev repoussent toujours plus loin leur adversaire, menaçant jusqu'à ses lignes d'approvisionnement. Si Moscou entend incorporer vendredi quatre régions d'Ukraine, celle de Kharkiv, cible précoce de l'invasion, a résisté aux ambitions du Kremlin, forçant ses troupes à se retirer à la faveur d'une contre-offensive début septembre.





Ces efforts se poursuivent avec la reprise de la totalité de la ville de Koupiansk, sur la rivière Oskil, ont constaté jeudi des journalistes de l'AFP. Des chars et des blindés ukrainiens manœuvraient librement dans cette cité industrielle, jusqu'à peu un point névralgique de la logistique russe.





La ville abrite un pont enjambant la rivière Oskil, désormais gravement endommagé, ainsi qu'une ligne ferroviaire utilisée pour approvisionner les troupes de Moscou.