EN DIRECT - Ukraine : la Russie dit n'avoir pas déployé "d'armes lourdes" dans la centrale nucléaire de Zaporijia

Dans le nord-est de l'Ukraine, au moins six personnes ont été tuées et seize blessées dans un bombardement russe sur Kharkiv, la deuxième ville du pays, ont annoncé les autorités locales. Le président Volodymyr Zelensky a évoqué un immeuble d'habitation "totalement détruit" dans la frappe. "Une attaque ignoble et cynique sur les civils qui n'a aucune justification et démontre l'impuissance de l'agresseur", a-t-il écrit sur Telegram. "Nous ne pardonnerons pas, nous nous vengerons".