EN DIRECT - Guerre en Ukraine : les États-Unis vont livrer des roquettes de longue portée à Kiev

ROQUETTES DE LONGUE PORTÉE





Les États-Unis ont promis vendredi de livrer des roquettes de plus longue portée à l'Ukraine. La nouvelle aide militaire américaine, d'un montant de 2,2 milliards de dollars, inclut des roquettes qui pourraient quasiment doubler la portée de la force de frappe ukrainienne, a affirmé le Pentagone.





Il s'agit en particulier d'engins tirés du sol pouvant atteindre une cible située à 150 km de distance et donc menacer des positions russes derrière les lignes de front. "Plus la portée de nos armes est longue et plus nos troupes sont mobiles, plus tôt l'agression brutale de la Russie prendra fin", a réagi dans la soirée le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky.