EN DIRECT - L'Ukraine et l'UE tiendront un sommet le 3 février à Kiev

La Russie a reconnu lundi la mort de 63 de ses soldats en Ukraine, tués dans une frappe ukrainienne en territoire séparatiste dans l'est du pays, les plus lourdes pertes en une seule attaque admises par Moscou depuis le début de l'invasion. L'état-major ukrainien a confirmé avoir mené cette frappe, réalisée selon lui avant le Nouvel an le 31 décembre. "Les pertes en termes de personnel pour les occupants sont en train d'être précisées", a indiqué l'état-major ukrainien lundi soir, après que l'armée a évoqué dans un premier temps jusqu'à 400 soldats russes tués.