EN DIRECT - Ukraine : les premières exportations de blé attendues la semaine prochaine

Sur le front militaire, des bombardements ont causé la mort d'au moins 14 personnes dans la nuit de mardi à mercredi dans le centre de l'Ukraine, près de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, dont l'occupation par la Russie inquiète la communauté internationale. Dans le bassin du Donbass, au moins six personnes ont été tuées et trois autres blessées mercredi dans des frappes russes sur la ville de Bakhmout, proche du front de l'est du pays, a annoncé le gouverneur régional.