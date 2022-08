EN DIRECT - Ukraine : 13 civils tués dans des bombardements russes dans la région de Dnipropetrovsk

Moscou coupe le robinet du pétrole. Les livraisons de pétrole russe à trois pays européens via l'Ukraine ont été interrompues après le refus d'une transaction bancaire liée aux sanctions, a annoncé mardi l'entreprise russe responsable du transport des hydrocarbures.

Il s'agit des livraisons via une branche de l'oléoduc Droujba transitant par l'Ukraine et qui dessert trois pays européens sans accès à la mer, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque. Les livraisons à la Pologne et à l'Allemagne, via une autre branche de Droujba transitant par le Bélarus, "se poursuivent normalement", a déclaré Transneft.