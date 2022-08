EN DIRECT - Ukraine : le Pentagone "ignore" l'origine des explosions sur une base russe en Crimée

DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE





Les États-Unis se disent préoccupés par les informations selon lesquelles des ressortissants britanniques, suédois et croates seraient inculpés par "des autorités illégitimes dans l'est de l'Ukraine". "La Russie et ses mandataires ont l'obligation de respecter le droit international humanitaire, y compris les droits et les protections accordés aux prisonniers de guerre", rappelle le secrétaire d'État Antony Blinken sur Twitter.