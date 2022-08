EN DIRECT - Ukraine : nouvelles frappes à Zaporijjia, "le temps presse", selon l'AIEA

L'ONU ET LES ÉTATS-UNIS DEMANDENT UNE ZONE DÉMILITARISÉE AUTOUR DE ZAPORIJIA





Pour garantir la sécurité du site de Zaporijia et permettre une mission d'inspection, Antonio Guterres et les États-Unis ont appelé jeudi à la mise en place d'une zone démilitarisée autour de la centrale. "Malheureusement, au lieu d'une désescalade, des incidents encore plus inquiétants ont été rapportés ces derniers jours, incidents qui, s'ils se poursuivent, pourraient conduire à une catastrophe", a regretté Antonio Guterres dans un communiqué.