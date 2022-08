EN DIRECT - Ukraine : d'intenses bombardements russes en cours près de la ville de Donetsk

L'INQUIÈTUDE À NAGASAKI, 77 ANS APRÈS LE BOMBARDEMENT NUCLÉAIRE





En ce jour du 77e anniversaire du bombardement nucléaire de Nagasaki, ville japonaise ravagée le 9 août 1945, le maire Tomihisa Taue a tiré la sonnette d'alarme sur la menace "réelle et actuelle" d'une éventuelle utilisation de l'arme nucléaire. "En janvier de cette année, les dirigeants des Etats-Unis, de la Russie, du Royaume-Uni, de la France et de la Chine ont publié une déclaration commune affirmant qu'une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée", a-t-il déclaré.





"Mais, dès le mois suivant, la Russie a envahi l'Ukraine. Des menaces d'utilisation d'armes nucléaires ont été proférées, faisant trembler le monde entier. L'utilisation d'armes nucléaires n'est pas une peur sans fondement, mais une crise réelle et actuelle", a-t-il estimé. Il a prévenu que ces armes peuvent être déclenchées à la suite d'erreurs de jugement, de dysfonctionnements ou d'attaques terroristes.