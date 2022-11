EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kherson toujours occupée par l'armée russe

LES COMBATS S'INTENSIFIENT DANS LE DONESTSK





Dans la région du Donetsk, à l'est de l'Ukraine, l'armée russe mène une offensive aux abords de la ville de Bakhmout, selon le dernier rapport de l'Institute for Study of War. Cette ville-clé est "l'un des points les plus chauds" de la région, où "l'ennemi est le plus agressif, avec une concentration maximale des forces", explique le porte-parole de l'Etat-major ukrainien dans un discours relayé par le New York Times dimanche.