EN DIRECT - Guerre en Ukraine : déjà 100.000 militaires russes tués ou blessés, selon un responsable américain

PERTES HUMAINES

Plus de 100.000 militaires russes ont été tués ou blessés depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, a estimé mercredi le chef d'état-major américain, le général Mark Milley, ajoutant que les pertes étaient probablement du même ordre côté ukrainien.

"Il y a bien plus de 100.000 soldats russes tués et blessés", a-t-il déclaré, alors qu'il s'exprimait devant le New York Economic Club. "Même chose probablement du côté ukrainien", a-t-il ajouté.