EN DIRECT - Guerre en Ukraine : des dizaines de milliers d'Italiens ont défilé pour la paix

COMBATS A L'EST





Sur le front, la contre-offensive se poursuit à l'est, souligne l'Institute for Study of War (ISW). Les forces russes, elles, déploient leurs positions défensives le long du fleuve Dnipro, ajoute l'institut de recherche.





Dans l'est de l'Ukraine, la ville de Bakhmout, dont les habitants vivent sans eau ni électricité depuis deux mois, tient bon, selon son maire. Cette ville est une cible importante pour Moscou, dans sa lente progression dans la région du Donetsk, l'un des territoires que le Kremlin prétend avoir annexé après ce que Kyiv et l'Occident considèrent comme des référendums fictifs en septembre. Zelensky avait rappelé vendredi soir que c'est dans cette région que "les combats sont les plus violents".