EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Zelensky exhorte les Américains à "maintenir une unité inébranlable" jusqu'à la paix

TRAITÉ NEW START





Les États-Unis et la Russie devraient se rencontrer prochainement afin de discuter de la possible reprise de leurs inspections dans le cadre du traité New Start, un accord clé de désarmement nucléaire entre les deux puissances, a indiqué mardi le département d'État.





"Nous sommes tombés d'accord pour que la commission consultative bilatérale (BCC) puisse se réunir dans un proche avenir dans le cadre du traité New Start", a déclaré à la presse le porte-parole du département d'État, Ned Price, confirmant une information de l'agence Bloomberg.