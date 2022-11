EN DIRECT - Ukraine : l'eau et l'électricité rétablies à Kiev après les bombardements russes de lundi

L'EAU ET L'ÉLECTRICITÉ "RÉTABLIES" À KIEV





L'approvisionnement en eau et en électricité a été "rétabli" dans l'ensemble de Kiev, la capitale de l'Ukraine, au lendemain d'attaques russes ayant provoqué de coupures massives, a indiqué mardi matin le maire Vitali Klitschko. L'approvisionnement en eau et en électricité "a été entièrement rétabli", a-t-il informé sur Telegram. Les frappes russes massives contre des infrastructures ukrainiennes lundi matin avaient privé d'eau 80% des habitants de la ville et coupé le courant à 350.000 foyers.