EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Moscou confirme son repli de Kherson

UN ACCORD UKRAINO-RUSSE SUR LE RETRAIT DE KHERSON ?





"Derrière cet annonce, il y a un accord entre les Russes et les Ukrainiens. A partir du moment où vous annoncez le retrait, vous mettez vos forces dans une position difficile. (...) Or, dans ce cas-là, les Ukrainiens pourraient mettre le booster et avancer très fort", estime le général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, invité de LCI vendredi. "Il y a un accord qui dit nous quittons Kherson mais vous nous laissez partir, d'une certaine façon. (...) Chacun économise ses forces, l'un en se retirant, l'autre en avançant."