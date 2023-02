EN DIRECT - Ukraine : un sommet UE-Ukraine vendredi à Kiev, un "signal fort" envoyé à Moscou

REMERCIEMENTS





Au lendemain de la rencontre à Paris des ministres de la Défense ukrainien et français, Oleksii Reznikov a remercié son homologue sur Twitter. "Nous remercions le président, le gouvernement et la nation française pour avoir fourni des AMX-10, plus de CAESAR, des munitions pour Crotales, pour avoir formé nos soldats et pour avoir fourni du carburant et des équipements", a-t-il ajouté.