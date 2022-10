EN DIRECT - Guerre en Ukraine : l'Otan défendra "chaque centimètre" de son territoire, assure Biden

530 MILLIONS DE DOLLARS POUR L'UKRAINE





La Banque mondiale va accorder 530 millions de dollars supplémentaires de soutien à l'Ukraine afin de lui permettre de "faire face aux besoins urgents engendrés par l'invasion russe". Ce soutien, qui prend la forme d'un nouveau prêt via la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), est garanti par le Royaume-Uni à hauteur de 500 millions de dollars et par le Danemark pour 30 millions, a précisé l'institution dans son communiqué.





Cette nouvelle tranche porte l'aide accordée par la Banque mondiale en faveur de l'Ukraine à 13 milliards de dollars depuis le début du conflit, dont 11 milliards ont d'ores et déjà été décaissés.