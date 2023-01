EN DIRECT - Guerre en Ukraine : l'Allemagne "ne s'opposera pas" à une livraison de chars Leopard par la Pologne

VOLODYMYR ZELENSKY





"La première chose dont je veux parler aujourd'hui est la justice. La justice, qui, soit dit en passant, est l'un des fondements de l'unité. Dans une société qui ressent la justice, l'unité des gens est toujours plus forte. Aujourd'hui, le Cabinet des ministres de l'Ukraine a renvoyé un vice-ministre qui avait été dénoncé par la NABU. Les forces de l'ordre ont tout loisir de mener une enquête et de porter l'affaire devant les tribunaux. Et je veux que ce soit notre signal à tous ceux dont les actions ou le comportement violent le principe de justice. Bien sûr, l'accent est mis aujourd'hui sur la défense, la politique étrangère et la guerre. Mais cela ne signifie pas que je ne vois pas ou n'entends pas ce qui se dit dans la société à différents niveaux, tant au niveau central que dans les régions. Et cette semaine sera l'occasion de prendre des décisions appropriées. Ces décisions ont déjà été préparées. Je ne veux pas les annoncer maintenant, mais tout sera juste", a déclaré Volodymyr Zelensky lors d'une allocution publiée sur les réseaux sociaux.