EN DIRECT - Guerre en Ukraine : une frappe russe contre un immeuble dans l'est du pays fait au moins 7 morts

HUIT MORTS À POKROVSK





Au moins huit personnes ont été tuées ce lundi par le tir de deux missiles russes sur un immeuble à Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine, région où l'armée russe affirme par ailleurs gagner du terrain ces derniers jours.





L'immeuble de cinq étages a été fortement endommagé et des blessés évacués.

Cette frappe a fait "cinq morts et quatorze blessés civils", a déclaré sur Telegram le chef de l'administration militaire de Donetsk, Pavlo Kyrylenko. "En plus, nous avons connaissance de deux employés des services de secours de l'Etat tués ainsi qu'un militaire. Neuf policiers, un employé de l'administration locale et un militaire ont été blessés", a-t-il ajouté.