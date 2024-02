EN DIRECT - Guerre en Ukraine : une frappe russe déverse une "rivière de feu" à Kharkiv, sept morts

Odessa, Izmaïl, région de Kherson, Kharkiv : l’Ukraine a été frappée à plusieurs reprises hier. La frappe la plus impressionnante a touché une station-service de Kharkiv, faisant sept morts. L'occasion pour Volodymyr Zelensky de rappeler son besoin urgent de systèmes de défense antiaérienne et d’artillerie pour faire face aux frappes de l'armée russe. Les besoins de l’Ukraine ont justement été au cœur d’une discussion entre Emmanuel Macron et le président ukrainien hier.