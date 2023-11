EN DIRECT - Guerre en Ukraine : deux secouristes tués dans un bombardement russe en deux temps

Kiev a annoncé la mort samedi de deux secouristes dans un bombardement russe en deux temps dans la région sud-est de Zaporijjia. Un rare exemple de cette technique parfois utilisée dans les conflits. Suivez les dernières informations sur le conflit.

L'Ukraine a annoncé la mort samedi de deux secouristes dans un bombardement russe en deux temps dans la région sud-est de Zaporijjia, un rare exemple de cette technique parfois utilisée dans les conflits.

A Komychouvaka, "les deux premiers tirs ont fait quatre blessés parmi les habitants de la région et un bâtiment résidentiel a pris feu", a indiqué la police ukrainienne dans un communiqué.

"Lorsque la police et les sauveteurs sont arrivés sur les lieux, les militaires du pays terroriste ont de nouveau tiré", selon le récit de la police. "Deux employés du service d'urgence de l'État ont été tués et trois autres de leurs collègues ont été blessés à des degrés divers".

Les "double taps", ces bombardements en deux temps à quelques minutes d'écart qui ciblent les secours, sont relativement rares en Ukraine malgré l'intensité des combats entre Russes et Ukrainiens qui durent depuis près de deux ans.

Plus tôt samedi, l'Ukraine avait signalé une augmentation des attaques nocturnes aux drones lancées par la Russie, l'accusant d'en avoir tiré 38 sur son territoire, soit le nombre le plus élevé depuis plus le 30 septembre dernier.