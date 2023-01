EN DIRECT - Guerre en Ukraine : les dernières informations de mercredi 4 janvier 2023

Par ailleurs, un sommet entre l'Ukraine et l'Union européenne se déroulera à Kiev le 3 février pour discuter du soutien financier et militaire européen, a annoncé le bureau du président Volodymyr Zelensky. L'UE a confirmé la date mais pas le lieu de cette réunion. Barend Leyts, le porte-parole du président du Conseil européen Charles Michel, a précisé que participeraient à ce sommet Volodymyr Zelensky, Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et non les 27 chefs d'État et de gouvernement des pays membres.