EN DIRECT - La Corée du Nord accuse Washington de mener une guerre biologique en Ukraine

RÉACTIONS INTERNATIONALES

Quelques heures après le bombardement, la communauté internationale n'a pas tardé à réagir. Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a déclaré qu’il "condamnait sans équivoque" les attaques de missiles tout comme le chef de la diplomatie de l'Union européenne. Sur Twitter, Josep Borrell a écrit : "Frapper une cible cruciale pour l’exportation de céréales un jour après la signature des accords d’Istanbul est particulièrement répréhensible et démontre une fois de plus le mépris total de la Russie pour le droit international et les engagements."





La Turquie, co-médiatrice de l'accord sur les céréales, s'est dite "préoccupée" par les frappes russes. "Le fait qu'un tel incident se soit produit juste après l'accord que nous avons conclu hier nous préoccupe vraiment", a déclaré le ministre turc de la Défense. Cheffe de la diplomatie britannique, Liz Truss considère que "l'on ne peut pas se fier à un mot de ce que dit" Vladimir Poutine.





De l'autre côté de l'Atlantique, dans un communiqué, le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken a estimé que "cette attaque jette un doute sérieux sur la crédibilité de l'engagement de la Russie à l'égard de l'accord d'hier et sape le travail de l'ONU, de la Turquie et de l'Ukraine pour acheminer des denrées alimentaires essentielles vers les marchés mondiaux".