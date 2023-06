EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la région russe de Belgorod à nouveau bombardée

De nouveaux bombardements ukrainiens sur la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, ont fait samedi au moins deux morts et deux blessés, selon le gouverneur de ce territoire touché ces derniers jours par des tirs nourris.

Dans un communiqué sur Telegram, Viatcheslav Gladkov a indiqué qu'une "femme âgée" avait été tuée par des tirs sur la localité de Novaïa Tavoljanka, frontalière de l'Ukraine. Une autre femme a succombé à de "nombreuses blessures" d'éclats d'obus dans le village voisin de Bezlioudovka, a indiqué M. Gladkov, ajoutant qu'un homme a aussi été blessé par des éclats "à la poitrine et aux membres supérieurs et inférieurs" et hospitalisé.

Ces deux localités se situent dans le district de Chebekino, une ville de 40.000 habitants soumise à des tirs intenses qui ont poussé des centaines d'habitants à fuir cette semaine vers Belgorod, capitale de la région éponyme.