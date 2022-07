EN DIRECT - Poutine et Erdogan évoqueront ce mardi des mécanismes pour exporter les céréales ukrainiennes

DISCOURS





Dans son traditionnel discours sur les réseaux sociaux, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est félicité, lundi, des pertes logistiques infligées à la Russie par les forces de Kiev. "Pas à pas on avance, on perturbe les approvisionnements pour les occupants, on identifie et on neutralise les collaborateurs", a-t-il affirmé. "Le but est évident : le drapeau ukrainien flottera de nouveau dans toutes nos villes et tous nos villages. La seule question est quand", a également estimé Volodymyr Zelensky.