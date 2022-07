EN DIRECT - Guerre en Ukraine : de nouvelles frappes russes dans l'est

Dans le Donbass, les forces séparatistes affirment être en train de prendre le contrôle complet de la ville de Siversk, attaquée après la prise de Lyssytchanskn plus à l'est, au début du mois. "Les forces russes progressent lentement vers l'ouest après des bombardements et des assauts en direction de Siversk depuis Lyssytchansk, pour ouvrir une voie vers Sloviansk et Kramatorsk", selon le ministère britannique de la Défense.

L'Ukraine a de son côté lancé depuis plusieurs semaines une contre-offensive dans le sud pour reprendre Kherson, unique capitale régionale capturée par Moscou.