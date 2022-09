EN DIRECT - Fuites de Nord Stream : objet de tous les soupçons, la Russie pointe les États-Unis

AIDE FRANÇAISE





C'est l'acheminement humanitaire le plus important apporté par la France depuis le début de l'invasion russe. Hier, un bateau a appareillé du port de Marseille.

À l'intérieur, du matériel de sécurité civile dont quinze véhicules d'incendie et de secours, huit embarcations nautiques, du matériel de sauvetage et de déblaiement, des ponts en pièces détachées, cinq groupes électrogènes et un véhicule médical équipé d'un appareil de radiologie.

Selon le ministère français des Affaires étrangères, il transporte également du matériel de déminage, 25 tonnes de matériel médical et 60.000 rations alimentaires.