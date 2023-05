EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la région russe de Belgorod cible d'attaques de drones

UN ENTREPÔT RUSSE DE MUNITIONS NUCLÉAIRES ÉVACUÉ





A la suite de l'incursion de combattants armés dans la région de Belgorod, un site de stockage d'armements nucléaires a été évacué lundi par les autorités russes, rapporte The New Voice of Ukraine, qui cite le porte-parole de la direction principale des renseignements du ministère ukrainien de la Défense (GUR), Andri Ioussov. "L'installation de Belgorod-22 - un entrepôt de munitions nucléaires - est en train d'être évacuée par les Russes", a-t-il annoncé selon l'agence Ukrinform.