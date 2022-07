EN DIRECT - Guerre en Ukraine : les informations du samedi 2 juillet

L'est et le sud de l'Ukraine, principaux théâtres des combats. Au 128e jour de guerre vendredi, le conflit faisait toujours rage autour de la ville stratégique de Lyssytchansk, dans le Donbass, ainsi que sur les bords de la mer Noire, où un tir de missiles a fait au moins 21 morts près d'Odessa, selon les autorités ukrainiennes. Plus tard dans la soirée, Kiev a accusé Moscou d'avoir tiré des bombes au phosphore sur la stratégique île aux Serpents, que les soldats russes avaient quitté la veille.

À l'est, dans la région de Zaporijjia, "les efforts ukrainiens n’ont pas permis de gains majeurs" et "on observe une valorisation des positions russes", souligne une source de l'état-major des armées françaises. Quant à la région de Kherson, occupée par les Russes et leurs alliés séparatistes, elle reste "contestée militairement et politiquement et les forces armées ukrainiennes continuent de cibler des sites militaires russes".

Suivez les dernières informations sur le conflit dans le fil ci-dessous :