EN DIRECT - Invasion russe : l'UE doit "en faire plus" pour l'Ukraine, estime Volodymyr Zelensky

LES ETATS-UNIS ADOPTENT UN NOUVEAU BUDGET AVEC 14 MILLIARDS POUR L'UKRAINE





Le Congrès américain a adopté jeudi un nouveau budget fédéral qui comprend une enveloppe faramineuse de près de 14 milliards de dollars pour la crise ukrainienne. Le texte voté par des sénateurs des deux camps dans la soirée comprend un volet économique et humanitaire, mais aussi des armes et des munitions pour Kiev. Il avait été approuvé la veille par la Chambre des représentants et doit désormais être promulgué par le président Joe Biden.





Ces fonds sont entre autres censés permettre à l'Ukraine de protéger son réseau électrique, combattre les cyberattaques et s'équiper en armes défensives. Le paquet comprend également plus de 2,6 milliards de dollars d'aide humanitaire et plus d'un milliard de dollars pour soutenir les réfugiés fuyant le pays en guerre.