EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron "ne voit pas de solution diplomatique" à court terme

POUR J. TRUDEAU, POUTINE A FAIT "UNE GRAVE ERREUR" ET "VA PERDRE CETTE GUERRE"





Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a estimé jeudi à Varsovie que le président russe Vladimir Poutine "a fait une grave erreur" en attaquant l'Ukraine et va perdre la guerre qu'il a déclenchée.





“Vladimir Poutine a fait une grave erreur et va perdre cette guerre qu’il a commencée, à cause du courage et de la résilience et de l'inspiration qu'offrent ces braves Ukrainiens. Mais aussi à cause de l'unité, de la fermeté des pays alliés" qui ne peuvent pas le permettre, a dit Justin Trudeau, répétant la même phrase en français et en anglais, lors d'une conférence de presse avec le président polonais Andrzej Duda.