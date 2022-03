EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la BCE envisage de déployer des "outils" monétaires de soutien au pays

DÉTRUIRE KIEV, UNE POSSIBILITÉ





Les Russes peuvent-ils détruire Kiev ? "C'est possible", répond Bernard Guetta. Mais "je ne crois pas que les Russes soient soudés autour de Vladimir Poutine (...) Je ne suis pas sûr non plus que tout le monde suive, y compris dans son entourage. Parce que ces gens ne sont pas fous. La confusion monte." Vladimir Poutine, selon l'eurodéputé, "a sérieusement perdu le contact avec la réalité". "Il n'y avait aucune possibilité que l'Ukraine entre dans l'Otan. Depuis 2008, l'Allemagne et la France ont mis un veto pour que l'Alliance ne s'agrandisse pas vers l'Est", ajoute Bernard Guetta, balayant la justification russe pour mener la guerre en Ukraine.