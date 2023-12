EN DIRECT - Guerre en Ukraine : une cinquantaine de blessés dans une attaque russe sur Kiev

L'Ukraine a abattu dans la nuit 10 drones et 10 missiles lancés par la Russie, selon son armée de l'air. Dans le détail, les forces ukrainiennes ont détruit 10 drones "kamikaze" Shahed et 10 missiles balistiques lancés par Moscou. Comme souvent, ces drones ont été lancés depuis la Crimée occupée et presque tous ont été abattus au-dessus de l'oblast d'Odessa.