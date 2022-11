EN DIRECT - Ukraine : à Kherson, la Russie a détruit "toutes les infrastructures cruciales", selon Zelensky

KHERSON PRIVÉE D'EAU, DE CHAUFFAGE ET DE MÉDICAMENTS SELON KIEV





Juste avant de se retirer de Kherson, les troupes russes ont "détruit toutes les infrastructures essentielles : communications, eau, chauffage, électricité", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, rapporte The Guardian. L'armée de Moscou aurait aussi détruit une tour de télévision de 100 mètres de haut et au moins quatre ponts de la ville.





Selon le journal britannique, le maire de Kherson a déclaré que la situation humanitaire sur place était "grave" à cause du manque d'eau, de médicaments et de pain. "Les forces d'occupation russes et les collaborateurs ont tout fait pour que les personnes restées dans la ville souffrent le plus possible pendant ces jours, semaines et mois d'attente", a appuyé Roman Golovnya, conseiller auprès de l'administration locale de la ville.