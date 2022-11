EN DIRECT - Malgré la liesse après la reprise de Kherson, "la guerre continue", prévient l'Ukraine

"LA GUERRE CONTINUE"





Malgré la prise de Kherson célébrée par les habitants vendredi, le conflit est loin d'être achevé, préviennent les autorités ukrainiennes.





"Nous sommes en train de gagner des batailles sur le terrain. Mais la guerre continue", a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba. "Je comprends que tout le monde souhaite que cette guerre prenne fin le plus rapidement possible. Nous sommes certainement ceux qui le souhaitent plus que quiconque", a-t-il ajouté.