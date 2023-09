EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Zelensky au Conseil de sécurité de l'ONU pour présenter "sa formule de paix"

Volodymyr Zelensky s'est adressé mardi à la tribune de l'Assemblée générale de l'Onu. Il a notamment accusé la Russie de commettre un "génocide" en Ukraine, fustigeant le transfert par la Russie de "dizaines de milliers" d'enfants ukrainiens dans les territoires qu'elle occupe en Ukraine. L'épouse du président ukrainien, Olena Zelenska, présente elle aussi au siège des Nations unies, a d'ailleurs imploré la communauté internationale d'aider à récupérer ces jeunes mineurs emmenés de force en Russie. D'après elle, plus de 19.000 enfants ukrainiens ont été transférés ou emmenés de force en Russie dans des régions occupées. Seulement 386 d'entre eux auraient été ramenés en Ukraine. "Nous essayons de faire rentrer ces enfants à la maison, mais le temps passe. Qu'est-ce qui va leur arriver ? En Russie on leur apprend la haine de l'Ukraine, et tous les liens avec leurs familles sont coupés. C'est clairement un génocide", a dénoncé le président, sous les yeux de l'ambassadeur russe adjoint à l'Onu Dmitry Polyanskiy, présent à la table russe.





Toujours devant l'Assemblée générale de l'Onu, Volodymyr Zelensky a également accusé Moscou de se servir de l'alimentation et de l'énergie "comme des armes" et estimé que la Russie n'avait "aucun droit de détenir des armes nucléaires". Le chef d'État ukrainien a par ailleurs déclaré que son pays préparait un "sommet mondial de la paix" auquel il veut inviter tous les dirigeants de la planète opposés à "l'agression" de l'Ukraine par la Russie.