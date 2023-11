EN DIRECT - Guerre en Ukraine : "Kiev fera partie de l'UE", assure son président Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré mardi que son pays ferait "partie de l'Union Européenne" (UE), à la veille de la publication d'un rapport sur l'état des progrès réalisés par l'Ukraine, qui a le statut de candidat. "Demain est un jour important", a-t-il déclaré dans son adresse quotidienne à la nation, qualifiant d'"historique" le rapport à venir.

L'exécutif européen doit rendre un rapport mercredi sur l'état des progrès réalisés par l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie, et se prononcer sur l'ouverture ou non de négociations d'adhésion, avant que les 27 ne se saisissent de la question lors d'un sommet à Bruxelles à la mi-décembre.

Volodymyr Zelensky a affirmé que son pays "prépar(ait) déjà les prochaines étapes", notamment en "renforçant" ses institutions. "L'Ukraine fera partie de l'Union Européenne", a promis le président, évoquant le "long chemin" déjà parcouru pour s'en rapprocher. Il a toutefois rappelé que cela nécessiterait un "travail" du pays pour "s'adapter aux normes de l'UE".