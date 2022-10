EN DIRECT - Ukraine : Kiev frappée par des drones kamikazes

LIBERTÉ D'EXPRESSION





La Russie a fait reculer la liberté d'expression sur internet au niveau mondial, estime ce mardi une ONG américaine. Pour la 12e année consécutive, la liberté sur internet est globalement en baisse dans le monde, relève le rapport de Freedom House, qui impute cela à des conditions qui se dégradent avant tout en Russie, mais aussi en Birmanie, au Soudan et en Libye.





"L'invasion russe de l'Ukraine a affaibli la liberté en ligne non seulement en Russie et en Ukraine, mais également dans le monde entier", selon Allie Funk, co-autrice du rapport. La notation de la Russie a dégringolé de sept points cette année, un plus bas historique pour le pays, notamment en raison du blocage de sites internet et de réseaux sociaux par le Kremlin, qui cherche à censurer toute publication dissidente à propos de son "opération militaire spéciale" en Ukraine.