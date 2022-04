EN DIRECT - La Russie annonce avoir mené des dizaines de frappes dans l'est de l'Ukraine durant la nuit

Les forces russes continuaient, lundi, de bombarder de nombreux sites ukrainiens au 54e jour de l'invasion russe. Les derniers défenseurs ukrainiens de Marioupol tiennent toujours des secteurs de la ville et ont refusé l'ultimatum russe qui expirait dimanche. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, a accusé l'armée russe de vouloir "raser la ville à tout prix".

Les soldats russes "veulent littéralement achever et détruire le Donbass", a déclaré le président Zelensky dans un message-vidéo. De fait, le ministère russe de la Défense a assuré dimanche que "des missiles de haute précision avaient détruit des entrepôts de carburant et de munitions" à Barvinkove (région d'Izioum) et Dobropillia (non loin de Donetsk).