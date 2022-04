EN DIRECT - Ukraine : de "puissantes" frappes de missiles sur Lviv, à l'ouest du pays

Les forces russes ont bombardé samedi une raffinerie de pétrole à quatre kilomètres de Lyssytchansk (est), tout près de la ligne de front, selon les autorités locales. Elles "continuent de redéployer des équipements de combat et de soutien du Bélarus vers l'est de l'Ukraine, y compris dans des lieux proches de Kharkiv et de Severodonetsk", selon le ministère britannique de la Défense.