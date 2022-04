EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev a recensé plus de 8500 crimes de guerre présumés

ONU





Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres se rend, ce jeudi 28 avril, dans la banlieue de Kiev, à Boutcha, Irpin et Borodianka. Ces trois villes ont été les théâtres sanglants d'exactions imputées à l'armée russe par les Ukrainiens. Il s'agit de sa première visite en Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier. Le chef des Nations unies a plaidé auprès de Vladimir Poutine pour un cessez-le-feu "dans les plus brefs délais". Pendant ce temps, Moscou poursuit son offensive dans l'est et le sud de l'Ukraine.