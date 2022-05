EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Zelensky promet de "tout faire" pour défendre le Donbass

Severodonetsk va-t-elle tomber aux mains de l'armée de Vladimir Poutine ? Les forces russes ont intensifié leur offensive dans le Donbass vendredi, resserrant l'étau autour de cette importante agglomération de l'est de l'Ukraine, tandis que les séparatistes prorusses revendiquaient la prise de la localité-clé de Lyman, indiquant sur Telegram en avoir "pris le contrôle complet" avec "l'appui" de Moscou.

La prise de Lyman leur ouvrirait la route vers les centres régionaux de Sloviansk, puis Kramatorsk, tout en contribuant à l'encerclement de l'agglomération formée par les villes de Severodonetsk et Lyssytchansk, plus à l'est.